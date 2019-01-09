Son Dakika Haberleri: Adana Çatışma Ortasında Kalan Esnaf Başından Vuruldu

Adana Çatışma Ortasında Kalan Esnaf Başından Vuruldu

1 saat önce

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vurulduOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf, başından vurularak ağır yaralandı.

Çatışma ortasında kalan esnaf başından vuruldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan esnaf, başından vurularak ağır yaralandı. Aynı olayda taraflardan 2 kişi de isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Akif B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Bu sırada cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanı kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.

Çatışmasının ardından Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılardan Koç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılırken, Kadirli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Akif B. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, Melih Sencer Ç.'yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı.

Firari şüpheli Furkan G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Döküm

------------------------

Olay yerindeki polislerden görüntü

Olay yerinden görüntü görüntüsü

Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Vatandaşlardan görüntü

Polis araçlarından görüntü

Hastanenin acil servisinden ve ambulanstan görüntü

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

Kadirli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 03:38:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Çatışma Ortasında Kalan Esnaf Başından Vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]