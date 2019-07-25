ADANA ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
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ADANA'da çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda vücuduna 8 mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:43 Kaynak: DHA
ADANA'da çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda vücuduna 8 mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30'da Seyhan
ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay
ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılmış otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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