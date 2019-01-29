Adana Cenaze, 2 Yıl Sonra Kimsesizler Mezarlığından Aile Mezarlığına Taşındı

Cenaze, 2 yıl sonra kimsesizler mezarlığından aile mezarlığına taşındıOsmaniye'de 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ve kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kentteki kimsesizler mezarlığında toprağa verilen Aziz Kurdaş'ın cenazesi...

Cenaze, 2 yıl sonra kimsesizler mezarlığından aile mezarlığına taşındı



Osmaniye'de 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren ve kimliği belirlenemediği için Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kentteki kimsesizler mezarlığında toprağa verilen Aziz Kurdaş'ın cenazesi (52), ailesi tarafından mezarı açılarak Hatay'ın Erzin ilçesindeki aile mezarlığına taşındı.



Osmaniye'de, 11 Eylül 2017'de Vatan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ferit S.T., yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araçla bir kişiye çarptı. Kazada, üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki erkek öldü. Ölen kişinin kimliği belirlenemeyince, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze burada 15 gün bekletildikten sonra, sahip çıkan olmadığı için kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.



Aynı dönemde, Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Aziz Kurdaş (52) evinden ayrılıp bir daha dönmedi. Ağabeyini aramak için Antalya'dan Hatay'a dönen Salih Kurdaş, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Salih Kurdaş, çevre il ve ilçelere de Aziz Kurdaş'ın fotoğraflarını asarak ağabeyini aramaya başladı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan Salih Kurdaş, son olarak Osmaniye'de yerel gazeteye ağabeyinin fotoğrafını vererek kayıp haberi yaptırdı. Haberin ardından gelen telefonla yapılan araştırma sonucu, Adana'daki kimsesizler mezarlığında toprağa verilen kişinin Aziz Kurdaş olduğu ortaya çıktı. Aziz Kurdaş'ın cenazesi, dün yapılan işlemlerin ardından kimsesizler mezarlığından çıkartılıp, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.



Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan Salih Kurdaş, ağabeyinin bulunması için resmi kurumlara başvurduğunu ancak ağabeyinin mezarını kendi çabalarıyla bulabildiğini belirterek, kurumlar arası iletişim kopukluğuna tepki gösterdi. Kurdaş, ağabeyine otomobiliyle çarptığı iddia edilen Ferit S.T.'nin ifadesinde Gece karanlıktı. Yavaş gitmeme rağmen bir cisime çarptım ama fark etmedim sözlerini kullandığını öne süren Kurdaş, Ağabeyim 1.80 boyunda, 120 kilo ağırlığında. Bu insanı bir cisim olarak nitelendiriyorsa ya sarhoştu ya da çok hızlıydı. Çarpan kişi sarhoş olduğu için sürücülüğü Ferit S. T. üstlenmiş olabilir. Kısa süre içerisinde serbest bırakılmış diye konuştu.

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