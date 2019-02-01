Son Dakika Haberleri: Adana Cenazeler Teslim Alındı

Adana Cenazeler Teslim Alındı

1 saat önce

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)CENAZELER TESLİM ALINDIAdana'da trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babannesi Elzem Ateş'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)

CENAZELER TESLİM ALINDI

Adana'da trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babannesi Elzem Ateş'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazeler, Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu'na gelen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, yaşamını yitirenlerden Elzem Ateş'in teyzesi olduğunu belirtti. Ünal, Çok üzgünüz. Trafik kazasına neden olan iş makinasının ışıklarınında kapalı olduğu söyleniyor dedi. Babaanne ve torununun yarın toprağa verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel
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