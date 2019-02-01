Adana Cenazeler Teslim Alındı
1 saat önce
Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)CENAZELER TESLİM ALINDIAdana'da trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babannesi Elzem Ateş'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.
Askere uğurlanırken kazada ölen genç, üniversite öğrenimini dondurmuş (2)
CENAZELER TESLİM ALINDI Adana
'da trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Ateş ve babannesi Elzem Ateş'in cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu
morgundan teslim alındı. Cenazeler, Karataş Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu'na gelen Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal
, yaşamını yitirenlerden Elzem Ateş'in teyzesi olduğunu belirtti. Ünal, Çok üzgünüz. Trafik kazasına neden olan iş makinasının ışıklarınında kapalı olduğu söyleniyor dedi. Babaanne ve torununun yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:26 Kaynak: DHA
Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Cani Baba, 18 Yaşındaki Kızını Uykusunda Katledip Oğlunu Aradı
Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt