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ADANA CEP TELEFONU HIRSIZI TÖVBE ETMİŞTİM DAYANAMADIM

23 dakika önce

ADANA'da dolmuşa binen Havva K.'nin (23) arka cebinden cep telefonunun alarak kaçan İslam Ş. (29), yakalanıp gözaltına alındı.

ADANA'da dolmuşa binen Havva K.'nin (23) arka cebinden cep telefonunun alarak kaçan İslam Ş. (29), yakalanıp gözaltına alındı. Bir daha böyle şeyler yapmamaya tövbe etmiştim ancak dayanamadım diyen İslam Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.'nin arka cebine koyduğu cep telefonu, arkasından yaklaşan genç tarafından çalındı. Olayı fark eden Havva K., gencin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Tüm bu yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen İslam Ş.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, 'hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma' suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Çalınan cep telefonu Havva K.'ye teslim edildi.
Emniyette sorgulanan İslam Ş., Bir daha böyle şeyler yapmamaya tövbe etmiştim ancak dayanamadım dedi. İslam Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ADANA CEP TELEFONU HIRSIZI TÖVBE ETMİŞTİM DAYANAMADIM
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Seyhan, Güncel
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