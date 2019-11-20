Adana çetin çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmalıyız

Çetin Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmalıyız

Adana'da 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan emanet aldık. Çocuklarımıza güzel, yaşanabilir bir dünya bırakmalıyızö dedi.

Çukurova Belediyesi ve Çukurova Kent Konseyi'nin Adana Çocuk Hakları Komitesi'ni oluşturan sivil toplum örgütleriyle birlikte düzenlediği 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali start aldı. Çukurova Belediyesi Orhan Kültür Merkezi'ndeki festivalin açılışında çocuklar birbirinden güzel gösterilerle büyükleri adeta büyüledi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuk hakları konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Günümüzde çocuklarla ilgili olumsuzlukların önüne geçilemediğine dikkat çeken Başkan Çetin, devletin etkin önlemler alması gerektiğini vurguladı.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ'

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi olarak çocuklarla ilgili ne yapılması gerektiğini bildiklerini belirterek, şöyle devam etti Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bir Kızılderili atasözü, 'Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan emanet aldık' diyor. Bu bilinçle hareket etmeli ve doğaya sahip çıkmalı, çocuklarımızı korumalıyız dedi.

Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Kurucusu Çiğdem Akça ve Atlas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar da konuşmalarında Türkiye'de çocuk haklarına yönelik ihlaller üzerinde durdu. Konuşmaların ardından çocuklar şiirler okudu, gösteriler yaptı. Yetişkinlerin büyük beğeniyle izlediği gösteriler izleyicilerden alkış aldı. Festival kapsamında daha sonra 'Yetişkinler İçin Çocuk Hakları' semineri verildi. Seminerde Av. Ezgi Okuyucu, 'Çocuk Hakları ve Örnek Uygulamalar', Psikolog Aylin Şangün de 'Çocuk Psikolojisi ve Motivasyonu' konularında bilgiler verdi.