Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu
6 saat önce
ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu
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