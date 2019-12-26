Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu

6 saat önce

ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu.

ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu

Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
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