Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde... - Son Dakika

Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde...

6 saat önce

ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu-2.

ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu-2

Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 Kaynak: DHA
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