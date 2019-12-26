Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde... - Son Dakika

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Adana çevre ve şehircilik bakanı murat kurum adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde...
6 saat önce
ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu-2.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 Kaynak: DHA
ADANA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Adana'da su altında kalan evlerde incelemelerde bulundu-2
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