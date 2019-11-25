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Adana-ceyhan belediyesi, hurdaya ayrılan malzemeleri yeniden hizmete sundu

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi, hurdaya ayrılan malzemeleri yeniden hizmete sunduAdana'da Ceyhan Belediyesi, hurdaya atılan elektrik direği, çöp kutusu, spor aletleri, piknik masaları ve bankları tamir ederek, hizmete sundu.

Ceyhan Belediyesi, hurdaya ayrılan malzemeleri yeniden hizmete sundu

Adana'da Ceyhan Belediyesi, hurdaya atılan elektrik direği, çöp kutusu, spor aletleri, piknik masaları ve bankları tamir ederek, hizmete sundu. Belediye Başkanı Kadir Aydar, İş makinelerimizi tamir ettirerek 10 milyonluk tasarruf etmiştik. Şimdi de 1 milyonluk tasarruf sağlamış bulunuyoruz dedi.

Ceyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, çocuk oyun gruplarının da içerisinde yer aldığı hurdaya atılan malzemeleri tamir ettirdi. Hurdadan çıkaran aletler ve malzemeler, yeniden parklara ve okullara takıldı. Parklarda ve bahçelerde yapılan tasarruf çalışmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Kadir Aydar, Göreve geldiğimiz günden beri Ceyhan'ın bir kuruş parasını kimseye yedirmeyeceğimizi söylemiştik. Bütün birimlerimizde tasarruf çalışmaları yapıyoruz. İş makinelerimizi tamir ederek, belediyemizi 10 milyonluk tasarruf ettirmiştik. Şimdi de hurdaya atılmış elektrik direklerini, çöp kutularını, çocuk oyun gruplarını, spor aletlerini, piknik masalarını ve bankları tamir ederek yepyeni hale getirdik. Bu aletler hurda değil, milli servettir. Böylece 1 milyonluk bir tasarruf sağladık. Yeni aletler alıp, parklara takmak işin kolay yanı. Biz kaynaklarımızı Ceyhanlıların yararına kullanmaya söz verdik dedi.

Adana-ceyhan belediyesi, hurdaya ayrılan malzemeleri yeniden hizmete sundu

Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:09 Kaynak: DHA
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