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Adana ceyhan belediyesi'nde yangın

6 saat önce

Ceyhan Belediyesi'nde yangınAdana'nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binası 4 katında yangın çıktı.

Ceyhan Belediyesi'nde yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binası 4 katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bugün saat 07.50 sıralarında belediye hizmet binası 4. katında numarataj biriminde elektrik kontağından yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine Ceyhan Belediyesi'ne çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar belediyeye gelerek soğutma çalışmalarını izledi. Başkan Aydar, yangının çıktığı katta inceleme yaparken, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu'da belediye ye gelerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Adana ceyhan belediyesi'nde yangın

Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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