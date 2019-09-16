Son Dakika Haberleri: Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

15 dakika önce

Ceyhan Cemevi'nde aşure etkinliği yapıldıADANA'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, aşure etkinliği düzenledi.

Ceyhan Cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

ADANA'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, aşure etkinliği düzenledi.

Ceyhan Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe; Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ersin Ağçe, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel aşure gününde semah dönüldü. Dualardan sonra aşure ikram edildi.

Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

Hacı Bektaş Veli, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Üçlü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: ABD ile ortak bölge konusunda uzlaşamazsak planımızı uygularız
İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]