Adana Ceyhan'da Dere Taştı, 9 Ev Tahliye Edildi
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Mercin Deresi taştı.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Mercin Deresi taştı. Çevredeki 9 ev tahliye edildi. Evler ve caddeler sular altında kalırken, köy yolları trafiğe kapandı.
Olay, Altıgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu devam eden sağanak yağış sonrası Mercin Deresi'ni taştı. Jandarma
ekiplerinin uyarısının ardından gece saatlerinde çevredeki 9 ev tahliye edildi. Diğer mahallelere ulaşım sağlayan cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapanırken, tarım arazileri büyük zarar gördü.
Yetkililerin gerekli incelemeyi yaptığını belirten mahalle sakinlerinden Ayhan Aybar(60), "Mercin Deresi'nin taşması ile evleri su bastı. Elimizden geldiğince tahliye etmeye çalıştık. Evlerimize traktör ile gidip geliyoruz. Köy yolları ve tarlalarımız su altında kaldı. Yağışlar devam ederse daha büyük felaket yaşanmasından korkuyoruz? dedi.
Öte yandan, Ceyhan Nehri ve çevresindeki tüm derelerde suların yükseldiği gözlenirken, şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki birçok cadde sular altında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:44 Kaynak: DHA
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