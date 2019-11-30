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Adana ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

6 saat önce

Ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltıAdana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde 164 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı.

Adana ceyhan'da uyuşturucu ticaretine 10 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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