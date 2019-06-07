Son Dakika Haberleri: Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın

52 dakika önce

Adana'da, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın, System.String[]
Adana'da, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 3. katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle müdürlükteki bir miktar evrakın zarar gördüğü öğrenildi.
Binada soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:45 Kaynak: AA
Ceyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu Adana'da yürekler ağza geldi! 5 yaşındaki oğlu kurtardı Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]