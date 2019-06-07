Adana Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın
52 dakika önce
Adana'da, Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:45 Kaynak: AA
'da, Ceyhan
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın hasara neden oldu. Hükümet
Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 3. katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle müdürlükteki bir miktar evrakın zarar gördüğü öğrenildi.
Binada soğutma çalışmaları sürüyor.
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