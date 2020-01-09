Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Son Dakika

Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1

6 saat önce

Adana-Ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi.

Adana- Ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1

Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1

Ceyhan, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:04 Kaynak: DHA
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