Adana Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
46 dakika önce
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulunduAdana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen Muhammet Bulut (57), otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyhan
Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu Adana
'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen Muhammet Bulut
(57), otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu. Merkez Seyhan
ilçesi Toros Mahallesi'nde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Çukobirlik
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü
Mahallesi muhtarı Muhammet Bulut, iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi evin yakınlarındaki markete gönderdi. Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu. A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:50 Kaynak: DHA
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
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