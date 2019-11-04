Son Dakika Haberleri: Adana cezaevine girmek için bankanın camını kırmış pişmanım
Son Dakika Güncel Adana cezaevine girmek için bankanın camını kırmış pişmanım

Adana cezaevine girmek için bankanın camını kırmış pişmanım

6 saat önce

Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış (2)'PİŞMANIM'Adana'da, kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış (2)

'PİŞMANIM'

Adana'da, kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Osman B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım, ailemle kavga ettim. İçki içmiştim, kredi kartı borcum vardı" dedi.

Adana cezaevine girmek için bankanın camını kırmış pişmanım

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:47 Kaynak: DHA
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Cezaevine girmek isteyen adam çekiçle bankayı soymaya çalıştı
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