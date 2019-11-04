Adana cezaevine girmek için bankanın camını kırmış pişmanım
6 saat önce
Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış (2)'PİŞMANIM'Adana'da, kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:47 Kaynak: DHA
Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış (2)
'PİŞMANIM'
Adana'da, kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Osman B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım, ailemle kavga ettim. İçki içmiştim, kredi kartı borcum vardı" dedi.
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