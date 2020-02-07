Adana chp'li başkanlar adana'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana chp'li başkanlar adana'da buluştu - Son Dakika

Adana chp'li başkanlar adana'da buluştu

6 saat önce

CHP'li başkanlar Adana'da buluştuAdana'da CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

CHP'li başkanlar Adana'da buluştu

Adana'da CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması', Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Zeydan Karalar'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Adana milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kenti tanıtan kısa film gösteriminin ardından 'Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru' başlıklı toplantının açılış konuşmasını yapan Zeydan Karalar, Türkiye'nin 1 numaralı başkanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu buluşmalar artık gelenek haline geldi. Üzerimizde çok büyük sorumluluk, ağır bir yük var. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor" dedi.

Yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarının teslim aldıkları belediyelerin ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Karalar, buna rağmen başkanların başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. CHP'li belediyeler tarafından kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirileceğini anlatan Karalar, "CHP'li belediyeler kooperatifçiliği Türkiye'de konu haline getirdiler. Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek. Türkiye bir tarım ülkesi ama Türkiye şu anda ne yediğini bilmiyor. Bu belediyeler aynı zamanda kooperatifler sayesinde ürünün hızlı, zamanında, her iki tarafa da kazandıran yapıya dönüştürecek" diye konuştu.

Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantının sonuç bildirgesinin ise saat 17.00'de açıklanacağı duyuruldu.

Adana chp'li başkanlar adana'da buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28 Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana chp'li başkanlar adana'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]