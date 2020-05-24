Adana Çiftçiler Birliği: Buğday piyasasında tatminkar fiyat bekliyoruz - Son Dakika

Adana Çiftçiler Birliği: Buğday piyasasında tatminkar fiyat bekliyoruz

TÜRKİYE'nin en önemli tarım merkezlerinden olan Adana'da yılın ilk buğday hasadı sürüyor.

Adana Çiftçiler Birliği: Buğday piyasasında tatminkar fiyat bekliyoruz, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli tarım merkezlerinden olan Adana'da yılın ilk buğday hasadı sürüyor. Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl ekim alanları ile rekolte artışının yanı sıra yüksek verim beklediklerini, serbest piyasada oluşacak fiyatların ise tatminkar olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, geçen yıl 1 milyon 350 bin dekarda yapılan ekimin bu yıl yüzde 18 artışla 1 milyon 600 bin dekara ulaştığını, kış ve bahar aylarındaki yağışların etkisiyle de verimde geçen yıla göre yüzde 27 artış beklediklerini belirtti. Ülkede ilk buğday hasadını yapan ilin Adana olduğunu vurgulayan Başkan Doğru, geçen yıl 500 bin tonluk üretimde Türkiye ihtiyacının yüzde 2,5'ini karşılayan kentte, bu yıl 750 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Doğru, "Geçen yıl dekara ortalama 370 kilo verim alan Adanalı buğday çiftçimizin, bu yıl yaklaşık ortalama 470 kilo verimle yüzünün güleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

TATMİN EDİCİ FİYAT BEKLENTİSİ

Mutlu Doğru, bayramın hemen ardından hasadın yoğunlaşacağını, Adana'nın sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'ta biçilen buğdayların kalitesine göre tarla teslimi 1,650-1,700 TL/Ton peşin fiyatla satıldığını ancak arzın artmasıyla oluşacak piyasa fiyatlarının önümüzdeki hafta daha net görüleceğini kaydetti. Doğru, piyasada oluşacak fiyatların daha tatmin edici olacağını beklediklerini bildirdi.

Adanalı buğday üreticilerinin TMO'ya gerek duymadan buğdayını serbest piyasada değerlendireceğini tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Doğru, her yıl buğday hasadı sonrası çevreye, insan sağlığına ve toprağa zarar veren anız yakılmasına karşı da duyarlılık beklediklerini bildirdi.


Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Adana Çiftçiler Birliği: Buğday piyasasında tatminkar fiyat bekliyoruz - Son Dakika Ekonomi

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