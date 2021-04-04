Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi - Son Dakika

Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi

04.04.2021 09:17
Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi, System.String[]

Adana Çiftçiler Birliği'nin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Başkanlığa yeniden Mutlu Doğru seçildi.

Adana Çiftçiler Birliği'nin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Başkanlığa yeniden Mutlu Doğru seçildi. Birlik arşivinden 30 yıl önce tarımın gündeminde olan sorunları derleyerek genel kurula sunan Başkan Doğru, bu sorunların çözümünde gelinen aşamaya dikkati çekti.

Birlik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Behçet Homurlu'nun üstlendiği genel kurulun açılışında, genel kurul üyelerine hitap eden Başkan Mutlu Doğru, pandemi sürecinin çiftçiye yansımalarını değerlendirerek başladığı konuşmasında, bu süreçte tarımın ve sürdürülebilir gıda temininin öneminin daha iyi anlaşıldığını, mesleğin itibar kazandığını ancak, bu mesleğin sorunlarına da aynı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini bildirdi.

Başta gübre ve zirai ilaç olmak üzere tarım girdilerindeki maliyetlerin yüzde 80 ile yüzde 100 artışına dikkati çeken Başkan Doğru, "Son yılarda Tarım Kanunu'nun çıkması, tarımda Sigorta Kanunu'nun yerleşmesi, lisanslı depoculuk, destekleme kararnamelerinin her yıl düzenli açıklanması, her sene destek ödenecek olması gibi bazı olumlu işler var ancak, sorunlarımız bitmiş değil" dedi.

30 yıldır tartışılan sorunlar

30 yıl önce dile getirilen sorunları birlik arşivinden derleyerek, genel kurul üyelerine sunan Doğru, "Hasat zamanı yapılan ithalat, her 30 yılda 4'e bölünen tarım arazileri, gübre ve zirai ilacın piyasada Tarım Krediden daha düşük fiyatla satılması, tarla ile market fiyatları arasındaki fark, desteklemelerin geç ödenmesi, don pervanelerinde KDV oranının düşürülmemesi, TMO'nun açıkladığı taban fiyatın piyasa fiyatlarının altında kalması nedeniyle depolarının boş olması gibi birçok sorunumuzu 30 yıl önce de söylüyormuşuz bugün de güncelliğini koruyor. Bunları artık tartışmamalıyız" diye konuştu.

"2050'ye hazırlanmalıyız"

Başkan Mutlu Doğru, tarımda gelecek yılı değil 2050 yılını planlamak gerektiğini belirterek, "İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu kuraklık düşük rekolte, yüksek maliyet olarak tüketiciye yansıyacak. 2050 yılında iklim değişikliği ile tarımı nasıl sürdürülebilir yapacağız? bunları konuşmamız ve taşın altında eli olan çiftçi kesiminin sözlerinin dinlenmesi lazım" dedi.

Doğru'nun konuşmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde, faaliyet raporlarının okunması ve denetleme kurulu raporunun ibrazının ardından yapılan oylama sonunda Mutlu Doğru Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Prof. Dr. Bülent Özekici, H. Avni Özşahin, Sinem Özkan Başlamışlı, Mehmet Yücel Ener, Mehmet Özler, Cabbar Sekman, Ali Homurlu, Ahmet Yasin Milli, Caner Özkan ve A. Niyazi Aksoy'dan oluştu. Denetleme Kuruluna ise Fırat Özkan, Turgut Taşa ve Murat Töle seçildi.

Bu dönem yönetim kurulunda yer almayan Genel Sekreter Oano Çorat'a ise Başkan Mutlu Doğru tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Çorat ise yaptığı teşekkür konuşmasında, Çiftçiler Birliği gibi köklü bir geçmişe sahip olan bir kurumda görev yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek, bu imkanı kendisine sunan üyelere teşekkür etti. - ADANA

Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi
Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi
Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi

Sigorta, Tarım, Adana, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor
İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu         
10:48
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı         
10:19
"Açız" yalanıyla parasını aldıkları genci bir de tacizci ilan ettiler! Anbean kamerada         
09:53
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti         
00:15
Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan         
21:19
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 10:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Çiftçiler Birliği'nde Doğru güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei