Adana'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı - Son Dakika
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Adana'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

08.08.2022 12:02
Adana'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı

Adana Çiftçiler Birliği, ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı narenciye üreticilerini uyardı.

Adana Çiftçiler Birliği, ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı narenciye üreticilerini uyardı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Sinem Özkan Başlamışlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış gözlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Vaktinden önce olgunlaşma ve dökülmelere neden olan Akdeniz meyve sineğinin zararlı etkilerinin azaltılması için çiftçilerin bahçelerinde tuzakla kontrol yaparak düzenli zirai müdahalede bulunmaları ve meyve atıklarını imha etmeleri gerektiği kaydedildi.???????

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Çiftçilere 'Akdeniz Meyve Sineği' uyarısı Çiftçilere 'Akdeniz Meyve Sineği' uyarısı
Kaynak: AA

Akdeniz, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da narenciye üreticileri Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı uyarıldı - Son Dakika
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