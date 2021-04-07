ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI - Son Dakika

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde yetişen ve tescilli ata tohumundan üretilen 330 bin Hayriye biberi fidesi, Çukurovalı çiftçilere dağıtıldı.

Pandemi süreci sonrası dünya genelinde özellikle tarım alanındaki üretimin toplum sağlığı ve refahı açısından önemi öne çıkarken Türkiye'de de bu alanda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Çukurova Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tescilli ata tohumlarının bölgede yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalar hız kazandı. Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle Çukurova'daki tek tescilli ata tohumu olan Adana Karaisalı tipi olarak bilinen Hayriye biberi fideleri, Mersinli ve Adanalı çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde açıklama yapan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, yerel ürünlerin ortaya çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.

'BU BİR BAŞLANGIÇ, DEVAMI GELECEK'

Anadolu'nun tarihsel ve kültürel özelliklerini taşıyan yerel ürünlerin ortaya çıkarılmasının ve çoğaltılmasının önemli bir konu olduğunu kaydeden Ülger, bu çalışmaların her türlü platformda desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Çukurova'da yapılan bu çalışmanın üreticiye ve tüketiciye çok faydalı olduğunu vurgulayan Ülger, 'Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlatmış olduğu 'Anadolu Ata Tohumları Projesi kapsamında da Anadolu'da yer alan bu yerel ürünlerin çeşitlerinin artırılması konusunda çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda ve kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla 2020 yılından itibaren ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik bir program başlattı. 2020 yılında yaptığımız protokolle ilk ortaya çıkan tescilli Karaisalı biberinin yaygınlaştırılması oldu. Bu protokolle ajansımızın da desteğiyle 330 bin tohum satın alındı ve bunların fideye çevrilerek çiftçilere dağıtılmasını hedefledik. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek. Bu bir başlangıç, devamı gelecekö dedi.

Mersin Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zaim ise çiftçilerin ellerinde bulunan yerel tohumları ilçe müdürlüklerine ve araştırma enstitülerine getirerek kayıt altına alabileceklerini söyledi. Hayriye biberinin seleksiyon yöntemiyle elde edildiğini belirten Adana Tarım ve Orman Şube Müdürü Yusuf İzzet Işık ise 'Hayriye biberi, hem yüksek verim hem de hastalık ve zararlara dayanıklılık açısından çok iyiö dedi.