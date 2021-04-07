ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI - Son Dakika

ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI

07.04.2021 14:15

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde yetişen ve tescilli ata tohumundan üretilen 330 bin Hayriye biberi fidesi, Çukurovalı çiftçilere dağıtıldı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde yetişen ve tescilli ata tohumundan üretilen 330 bin Hayriye biberi fidesi, Çukurovalı çiftçilere dağıtıldı.

Pandemi süreci sonrası dünya genelinde özellikle tarım alanındaki üretimin toplum sağlığı ve refahı açısından önemi öne çıkarken Türkiye'de de bu alanda projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Çukurova Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tescilli ata tohumlarının bölgede yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalar hız kazandı. Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle Çukurova'daki tek tescilli ata tohumu olan Adana Karaisalı tipi olarak bilinen Hayriye biberi fideleri, Mersinli ve Adanalı çiftçilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde açıklama yapan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger, yerel ürünlerin ortaya çıkartılmasının önemli olduğunu söyledi.

'BU BİR BAŞLANGIÇ, DEVAMI GELECEK'

Anadolu'nun tarihsel ve kültürel özelliklerini taşıyan yerel ürünlerin ortaya çıkarılmasının ve çoğaltılmasının önemli bir konu olduğunu kaydeden Ülger, bu çalışmaların her türlü platformda desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Çukurova'da yapılan bu çalışmanın üreticiye ve tüketiciye çok faydalı olduğunu vurgulayan Ülger, 'Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlatmış olduğu 'Anadolu Ata Tohumları Projesi kapsamında da Anadolu'da yer alan bu yerel ürünlerin çeşitlerinin artırılması konusunda çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda ve kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla 2020 yılından itibaren ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik bir program başlattı. 2020 yılında yaptığımız protokolle ilk ortaya çıkan tescilli Karaisalı biberinin yaygınlaştırılması oldu. Bu protokolle ajansımızın da desteğiyle 330 bin tohum satın alındı ve bunların fideye çevrilerek çiftçilere dağıtılmasını hedefledik. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek. Bu bir başlangıç, devamı gelecekö dedi.

Mersin Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zaim ise çiftçilerin ellerinde bulunan yerel tohumları ilçe müdürlüklerine ve araştırma enstitülerine getirerek kayıt altına alabileceklerini söyledi. Hayriye biberinin seleksiyon yöntemiyle elde edildiğini belirten Adana Tarım ve Orman Şube Müdürü Yusuf İzzet Işık ise 'Hayriye biberi, hem yüksek verim hem de hastalık ve zararlara dayanıklılık açısından çok iyiö dedi.

ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI
ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI
ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI
ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI

Karaisalı, Çukurova, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler         
14:48
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı         
14:31
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı Nihat Doğan, sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yanına taşındı         
12:19
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem         
12:07
Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar         
11:01
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 15:02:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA ÇİFTÇİLERE HAYRİYE BİBERİ FİDESİ DAĞITILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei