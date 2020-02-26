Adana çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi - Son Dakika
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Adana çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi

6 saat önce

Çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildiADANA'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda 2 kalaşnikof, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

Çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi

ADANA'da bir çiftliğe düzenelenen operasyonda 2 kalaşnikof, 2 hücum yeleği ve bir tabanca ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarısakal Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kalaşnikof saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında H.A'ya ait çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, buradaki aramalarda iki kalaşnikof ve bu silahlara ait 3'ü dolu 6 şarjör ve 83 fişek, iki hücum yeleği, iki balistik yelek ile bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler detaylı yaptıkları aramalarda ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 kilogram sentetik madde buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adana çiftlikte kalaşnikof ve hücum yeleği ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
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