Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu

9 dakika önce

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulunduKARLAR ALTINDA CESEDİNE ULAŞILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu

KARLAR ALTINDA CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Pozantı Kaymakamlığı, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Servis, AFAD, AKUT, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 96 kişilik ekibin dedektör köpeklerle sabahın ilk ışıklarında başladığı çalışmalar sonucu yer yer 2 metre olan karlar altında Bektaş'ın cesedi bulundu.

Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu

Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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