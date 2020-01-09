Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-ek - Son Dakika

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Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-ek
6 saat önce
ADANA Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-EK.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
ADANA Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-EK
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