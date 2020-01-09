Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-ek - Son Dakika

Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-ek

6 saat önce

ADANA Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-EK.

ADANA Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-EK

Adana çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu-ek

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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