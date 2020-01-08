Adana çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-2 - Son Dakika

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Adana çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-2
6 saat önce
ADANA Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
ADANA Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-2
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