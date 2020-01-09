Adana çığ altında kalan kılıç'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana çığ altında kalan kılıç'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Adana çığ altında kalan kılıç'ın cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Çığ altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)Düşen çığ nedeniyle karlar altında kalarak hayatını kaybeden maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Pozantı ilçesindeki...

Çığ altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)

Düşen çığ nedeniyle karlar altında kalarak hayatını kaybeden maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Pozantı ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'ne götürüldü. Kılıç'ın yakınlar, cenaze aracının geldiği esnada gözyaşlarına boğuldu. Eşi Teslime Kılıç (34) ise Yasin Kılıç'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılıç için Çamlıbel Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Kılıç'ın yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

BEKTAŞ'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, karlar altındaki cansız bedeni 14.30 sıralarında bulunan işçi Veli Bektaş'ın cenazesinin ise otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze aracının gelişi

-Yakınlarının ağlaması

-Ailesinden ve yakınlarından genel görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Ağabeyi Yücel Kılıç ile röp.

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA, (DHA)

Adana çığ altında kalan kılıç'ın cenazesi toprağa verildi

Adli Tıp Kurumu, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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