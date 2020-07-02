ADANA Cinnet geçirip kızlarını öldürüp intihar etmişti, cenazeleri evden kaçıp ölmekten kurtulan... - Son Dakika

ADANA Cinnet geçirip kızlarını öldürüp intihar etmişti, cenazeleri evden kaçıp ölmekten kurtulan...

Cinnet geçirip kızlarını öldürüp intihar etmişti, cenazeleri evden kaçıp ölmekten kurtulan oğlu aldıADANA'nın Kozan ilçesinde tartıştığı kızları Kader (22) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle öldürüp, eşi Zahide'yi (40) de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden Fatih Cengiz'in...

Cinnet geçirip kızlarını öldürüp intihar etmişti, cenazeleri evden kaçıp ölmekten kurtulan oğlu aldı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde tartıştığı kızları Kader (22) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle öldürüp, eşi Zahide'yi (40) de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden Fatih Cengiz'in (40) cenazesini, yapılan otopsilerinin ardından, olay günü kaçıp kurtulan oğlu Emre Cengiz (22) teslim aldı.

Olay, 30 Haziran günü Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. Fatih Cengiz ile eşi Zahide arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alarak eşi Zahide, oğlu Emre ile kızları Kader ve Hüsne Cengiz'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Zahide ile kızları Kader ve Hüsne, kaçmaya çalışırken sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı. Emre Cengiz ise kaçıp kurtuldu, mahallelirden yardım istedi. Fatih Cengiz'in küçük kızı Nesrin Cengiz'in (14) olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olduğu belirtildi.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de başına ateş ederek yaşamına son verdiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Cengiz çiftinin tartışmasına, Fatih Cengiz'in ilişkisi olduğu H.Ç.?nin neden olduğu iddia edildi. Fatih Cengiz'in eşi Zahide ile kızları Kader ve Hüsne'nin bir süre önce H.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, daha sonra H.Ç.?nin durumu Fatih Cengiz'e anlatması üzerine gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Olay günü Fatih Cengiz'in eşi ve kızlarına 'Ne istiyorsunuz bu kadından?' diye çıkıştığı, oğlu Emre ile de yumruklaşması üzerine cinnet geçirdiği ileri sürüldü.

BABA VE KARDEŞLERİNİN CENAZELERİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDI

Emre Cengiz, yapılan otopsilerinin ardından babası Fatih ile kardeşleri Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Emre Cengiz, cenaze aracının yanında uzun süre gözyaşı döktü. Cengiz'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazeler, defnedilmek üzere Kozan'a götürüldü.

Kozan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Cinnet geçirip kızlarını öldürüp intihar etmişti, cenazeleri evden kaçıp ölmekten kurtulan... - Son Dakika

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