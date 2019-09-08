Adana cips poşeti içinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı

ADANA'da polis, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk 2'kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde bulunan bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Belirlenen yere giden polis, otomobil içinde bulunan cip poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet Can M. Sefa K. ve yaşı küçük V.A.'yı gözaltına aldı. Ayrıca Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bunan evde yapılan arama, 508 gram bonzai bulundu. Evde bulunan A.A. (17), Mahsun B. (25) Ömer D. (31) Fahrettin L. (27) Tahsin G. (26) ve Salim G.'yi (30) yakalandı.

Her iki olayın şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.