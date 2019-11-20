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Adana Çocuk Hakları Festivali bitti

6 saat önce

Adana Çocuk Hakları Festivali ikinci gününde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

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Adana Çocuk Hakları Festivali ikinci gününde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde organize edilen festival kapsamında "Adana Çocuk Hakları Şenliği" düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Abdullah Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımdan memnun olduklarını ve etkinlikte çocukların eğleneceği gösterilerin yer aldığını söyledi.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar da festival kapsamında çocuk haklarını ve çocuklara yapılan haksızlıkları konu aldıklarını aktardı.

Festivalde çocuklar "Harekete Geç" isimli artırılmış gerçeklik oyunu oynadı. Uzay istasyonları, robotik kodlama ve çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiği festivalde öğretmenler çocuklara eski oyunlardan bahsetti. Tiyatro gösterileri de düzenlenen festivalde, çocuklar şarkı söyledi, dans gösterileri sundu.

Dün başlayan festival, bugünkü etkinliklerin ardından sona erdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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