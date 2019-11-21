20 Kasım Du¨nya C¸ocuk Hakları Gu¨nu¨'nün 30. yıl do¨nu¨mu¨ kutlamaları kapsamında düzenlenen Adana Çocuk Hakları Festivalinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival komitesinin açıklamasına göre, Yenilikc¸i Atılım Projeleri (YAP) Dernegˆi, Atlas Engelliler Genc¸lik ve Spor Kulu¨bu¨ Dernegˆi, Atlas C¸ocuk ve Genc¸lik Hakları Dernegˆi, Adana Kadın ve C¸ocuk Hakları Dernegˆi, Adana Down Sendromu Dernegˆi, Hayat Paylas¸tıkc¸a Gu¨zel Sosyal Medya Kulu¨bu¨ tarafından Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, tiyatro gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler organize edildi.

Çocuk hakları gu¨nu¨de c¸ocuklar go¨nlu¨nce egˆlenirken ailelerin de bilinc¸lenmesi amacıyla programlar düzenlendi.

Festival ihtiyaçlarının büyük kısmının komite tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım Salı gu¨nu¨ yetis¸kinler ic¸in C¸ocuk Hakları Seminerini düzenledik. 20 Kasım Çars¸amba gu¨nu¨ de davetli kurumların ac¸tıgˆı stant alanlarında boyama ato¨lyelerinden geleneksel oyunlarımıza, robotik kodlamadan sanal gerc¸ekligˆe ve arıtılmıs¸ gerc¸ekligˆe, karaokeden planeteryum animasyona birc¸ok c¸ocuk ato¨lyesi yapıldı. Yine davetli kurumların destegˆi ile c¸ocuk dansları, c¸ocuk s¸iirleri ve c¸ocuk s¸arkıları gibi c¸ocukaların hep sahnede oldugˆu performanslarla c¸ocuk hakları s¸enligˆimizi zenginles¸tirerek halkımıza sunduk.

Bu yıl birincisini du¨zenledigˆimiz festivale aktif katkı sunmamasına ragˆmen festivali sahiplenmeye yo¨nelik giris¸imler bizi u¨zdu¨. Ailesinden, is¸inden gu¨cu¨den feragat eden festival komitesi olarak bizler s¸ehrimizin c¸ocuklarına adadıgˆımız bu anlamlı festivali korumaya ve gelis¸tirmeye devam edecegˆiz. Adana C¸ocuk Hakları Festivali'ni s¸ahsi veya kurumsal c¸ıkarı ic¸in kullanmaya kalkıs¸acaklara gerekirse yasal haklarımızı da kullanacagˆımızı buradan hatırlatmak isteriz.

Son olarak halkımızın yogˆun ilgisi ic¸in ve festivaller s¸ehri Adana'ya yeni bir festival kazandırdıgˆımız ic¸in mutluyuz."