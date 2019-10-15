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Adana çocuklar ameliyata arabayla gidiyor

43 dakika önce

Çocuklar ameliyata arabayla gidiyorÇukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı.

Çocuklar ameliyata arabayla gidiyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı. Minikler, yeni uygulama ile sedyeyle değil kendi kullandıkları akülü arabalar ile ameliyathaneye giriyorlar.

Hastanede görev alan Başhekim Yardımcısı Prof Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, dünyanın bazı kentlerinde yaygın olan bu hizmetin Türkiye'de sayılı hastanede uygulandığını kaydetti. Öztürk, ameliyata hazırlanan pek çok çocuğun iğne, doktor veya beyaz önlük çekincesi olduğuna değinerek, 'Bu yöntem çocuklar üzerindeki stres, gerilim ve endişeyi azaltmada etkili. Bu şekilde çocuklarımızın daha mutlu ameliyat olmalarını amaçladıkö dedi.

Akülü arabayla böbrek ameliyatına giden Rabia Kotman'ın (8) babası Erdal Kotman ise uygulama nedeniyle hastane yetkililerine teşekkür etti.

Adana çocuklar ameliyata arabayla gidiyor

Çukurova Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
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