ADANA Çocuklar, canlarını hiçe sayarak sulama kanalında yüzmeye devam etti - Son Dakika

Çocuklar, canlarını hiçe sayarak sulama kanalında yüzmeye devam etti

ADANA hava sıcaklığı yaklaşık 40 dereceyi bulurken, bazı çocuklar tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı 12.00- 15.00 saatleri arasında ortalama 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceyi buldu. Sıcakların yanı sıra yüksek nem de vatandaşları etkiledi. Sıcaktan bunalan ve aralarında bugün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arası sokağa çıkma izni bulunan 0-14 yaş arasında olan bazı çocuklar sulama kanallarında yüzdü. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında serinlemeyi tercih eden çocuklar yaptıklarının tehlikeli olduğu bildiklerini ama sıcaktan bunaldıkları için soluğu kanallarda aldıklarını belirtti. Hava sıcak olduğu için evde bunaldığını ve dayanamayıp sulama kanalına yüzmeye geldiğini söyleyen Alihan Berat Demirci (14), 'Sıcak üstümüze vuruyor. Alev esiyor resmen. Korkmuyoruz. Yaz bitene kadar burada yüzmeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuklar kanalda yüzerken bazı kadınların da sulama kanallarına ayaklarını sokup serinlemeye çalışması dikkat çekti.