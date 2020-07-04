ADANA ÇOCUKLARI FUHUŞA SÜRÜKLEYEN ŞEBEKE, MAĞDURLARIN FOTOĞRAFLARINDAN KATALOG YAPMIŞ - Son Dakika

ADANA'da, çocukları fuhşa zorlayan çeteye yönelik operasyonda 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şebeke liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği, yer temin ettiği kadınlardan da komisyon aldığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran'da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şebekenin liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. adlı kadının fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği ve onlardan komisyon aldığı öne sürüldü. Öte yandan üniversitede matematik bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen B.E. isimli bir kadının da üniversite sorumlusu olduğu, lüks yaşam için fuhuş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine komisyon karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

YAŞI KÜÇÜK KIZLARI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞ

Ayrıca, şebekenin yönetiminde olduğu belirlenen H.Y. isimli kadının da paraya ihtiyacı olan ve kimsesiz, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 kızı fuhşa sürüklediği, onlarla ilişkiye giren erkeklere mağdurların yaşlarını söylemediği öne sürüldü. Öte yandan K.D.?nin, fuhuş yapanları annesi H.Ç'nin evinde erkeklerle buluşturduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 33 şüpheliden 16'sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden G.B., B.E., H.Y., K.D., O.P, K.K., C.G., A.D., S.Ç., B.A., C.G. tutuklandı, 6 şüpheli ev hapsi cezasına çarptırıldı.