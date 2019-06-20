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Adana Çukurova Belediyesi'nin yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecek

1 saat önce

Çukurova Belediyesi'nin yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecekİlk etapta, 6 bin çocuğun kayıt yaptırdığı yüzme kurslarında, 10 binin üzerinde çocuğun yüzme öğrenmesi hedefleniyor.

Çukurova Belediyesi'nin yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecek
İlk etapta, 6 bin çocuğun kayıt yaptırdığı yüzme kurslarında, 10 binin üzerinde çocuğun yüzme öğrenmesi hedefleniyor. Başkan Soner Çetin, göreve geldikten sonra açılan yüzme kurslarında, her yıl 10 binin üzerinde çocuğun yüzme öğrendiğini açıkladı.
Çukurova Belediyesi yüzme kursları Hayalpark Açık Yüzme Havuzunda başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için spora yönlendirilmesinin önemine değindi. Yüzme kurslarının açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, 'Çocuklarımızı spora, bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalara yönlendirirsek kötü alışkanlıklarla tanışmaz. Üzülerek belirtmeliyim ki, araştırmalar Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 10'a kadar düştüğünü gösteriyor. Sadece polisiye önlemlerle mücadele başarılı olamaz. Çocuklarımızı bu kötü alışkanlıkla tanışmadan kurtarmamız gerekiyor' dedi.
Adana Çukurova Belediyesi'nin yüzme kurslarında 10 bin çocuk yüzme öğrenecek
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:08 Kaynak: DHA
Soner Çetin, Çukurova, Güncel
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