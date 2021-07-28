Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişe izin vermiyor.