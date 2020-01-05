Adana çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı - Son Dakika
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Adana çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı

6 saat önce

Çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldıADANA'nın Çukurova ilçesinde yapılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi, düzenlenen törenle tapularını aldı.

Çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı

ADANA'nın Çukurova ilçesinde yapılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi, düzenlenen törenle tapularını aldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Harika bir plan hazırlayarak, kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla modern bir projeye imza attık" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin ilçedeki 25 yıllık imar sorununun çözülmesi için Şambayat, Kabasakal bölgesinde başlatılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı. Belediyenin bahçesinde düzenlenen toplu tapu teslim törenine çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, uzun süredir imara açılamayan bölgede 16 bin hak sahibinin tapularını alarak modern bir kent ortamında yaşayacaklarını belirterek, "Belediye başkanımız 2.4, 3 ya da 5 oranlı yoğunluk istemedi. Hem yeşili koruyacak hem de sosyal tesisleriyle insanca yaşamaya gerek ne varsa, o yoğunluğun olmasını istedi. Ciddi bir çabayla dört şerit gidiş, dört şerit geliş olmak üzere yol, yürüme yolları, otoparklar, yeşil alanların olduğu bir yer haline getireceğiz. Bu çabaya destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'2014'TEN BERİ İMAR SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise tapu teslim töreninin çok speküle edildiğini belirtip, 2014 yılında göreve geldikten sonra ilçenin imar sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi. 1995 yılından bu yana yaşanan bir mağduriyetin olduğunu ve yerel yönetimlerle iş birliğiyle hazineye 900 bin metrekare konut arazisi kazandırdıklarını dile getiren Çetin, "Adana'nın geleceği için harika bir plan hazırlayarak, kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla modern bir projeye imza attık. Tapu ve kadastro çok büyük özveriyle çalıştı. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 16 bin parselin hak sahibinin tapusunu sizlere vekaleten asıllarını teslim aldım. Biz burada kimseyi kandırmıyoruz. Yaptığımız işin ciddiyetini, haddimizi, sınırımızı, yetkimizi de biliyoruz" diye konuştu.

'PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'

Başkan Karalar ile birlikte baretlerini takıp, ara sokaklarda el ele, omuz omuza sağlam bir altyapı ve 4'er şeritli yollar, kaldırımlarda yeşil bant, bisiklet ve yaya yolu yapacaklarını kaydeden Çetin, "Bu bölge Türkiye'ye örnek olacak. Burada sadece hak kaybının önüne geçmiyor, 251 bin kişinin yaşayacağı, idealimizdeki engelsiz ve her anlamda yeşille donatılmış, tertemiz pırıl pırıl bir kent yaratacağız. Belirli bir yükseklikte binaya izin vereceğiz ve hepsinin çatısı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili olarak 20 hak sahibi, sahneye çıkarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve CHP Adana milletvekillerinden tapularını teslim aldı. Toplu tapu teslim töreninde 16 bin hak sahibi tapularını aldı.

Adana çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
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