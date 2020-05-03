ADANA Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra diğer çalışmalara da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Kısa bir süre sonra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarını açacağız. Ayrıca Huzurevleri Mahallesi Semt Kreşi inşaatı da hızla devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında yenilerini yapmaya başlayacağız dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Soner Çetin'in vaatlerinden biri olan Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Salgın nedeniyle işçilerin sağlığının ön planda tutulduğu çalışma tamamlandığında Yüzüncüyıl Mahallesi Adana'nın en modern semt pazarlarından birine sahip olacak. Semt pazarının altında da vatandaşlar için ücretsiz kapalı otopark yer alacak. Kapalı otopark, pazarın kurulduğu günlerde trafik sıkışıklığına da çözüm getirecek.

Öte yandan Çukurovalıları'n büyük ilgi gösterdiği ve çocuklarını göndermek için adeta yarıştığı semt kreşlerine bir yenisi daha ekleniyor. 6 yılda 7 semt kreşine sahip olan Çukurovalılar 8'inci kreş için gün sayıyor. Huzurevleri Mahallesi'nde devam eden kreş inşaatının kısa zamanda tamamlanması ve 9'uncu kreşin Mahfesığmaz Mahallesi'nde yapılması planlanıyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çukurova Belediyesi asfalt hamlesi de başlatmış durumda. Başkan Soner Çetin'in 'Çukurova'da asfaltsız yol kalmayacakö sözünden hareketle Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri salgına karşın asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirli bir program dahilinde ilçe sınırları içindeki sorunlu yollara asfalt kaplama yapılıyor.

ÇUKUROVALILARIN HİZMETİNDEYİZ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her koşulda vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, 'Biz bahane değil hizmet üretiyoruz. Halkın sağlığı bizim için çok önemli. Bundan dolayı her gün salgınla mücadele kapsamında sokaklar yıkanıyor ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca pazar yerlerinde denetimlerimiz sürüyor. Çukurovalılar evlerinde kalsınlar biz onlar için çalışıyoruzö dedi.

Salgınla mücadele yanında hizmetlere de ara vermediklerini belirten Başkan Soner Çetin, 'Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Olağan belediyecilik hizmetlerini aksatmadan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kısa bir süre sonra Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarını açacağız. Ayrıca Huzurevleri Mahallesi Semt Kreşi inşaatı da hızla devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında yenilerini yapmaya başlayacağız diye konuştu.

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