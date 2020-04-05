ADANA Çukurova'da ücretsiz maske dağıtımı - Son Dakika

Çukurova'da ücretsiz maske dağıtımı

ADANA'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Çukurova Belediyesi ekipleri vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Pazar yerleri, marketler ve toplu taşıma araçları gibi sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu yerlerde maske zorunluluğunun getirilmesinin ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi, temin ettiği maskeleri vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlıklarına teslim etti. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için muhtarlıklara maske teslimatının devam edeceği bildirildi.

KADIN KOOPERATİFİNDEN MASKE ÜRETİMİ

Öte yandan, Çukurova Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Gülen Yüzler Kadın Kooperatifi maske üretimine başladı. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ndeki atölyede üretilen maskeler öncelikle belediye çalışanlarının ihtiyacını karşılayacak. Üretimin artması durumunda vatandaşların da maske ihtiyacı karşılanacak. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek maske üretimi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kooperatifin çalışmalarından övgüyle bahseden Başkan Soner Çetin, koronavirüs salgını dolayısıyla maskeye talebin çok arttığını kaydetti. Çetin, kooperatifin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

SOKAKLAR YIKANIYOR İŞ YERLERİ İLAÇLANIYOR

Başkan Soner Çetin, koronavirüs salgınıyla çok yönlü olarak mücadele ettiklerini vurgulayarak, tüm mahallelerindeki sokakların ilaçlı suyla yıkanıp dezenfekte edildiğini, çöp konteynırlarının temizlendiğini belirtti. Fedakarca çalışan belediye personeline teşekkür eden Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına yetişmeye çalıştığını anlattı. Koronavirüs nedeniyle binlerce insanın işinden olduğunu ve zor durumda kaldığını vurgulayan Başkan Soner Çetin, Bu insanlara elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz belirlediği ailelere gıda yardımında bulunuyor. 60 yaş üstü vatandaşlarımız için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu insanlarımızın da gereksinimlerini arkadaşlarımız karşılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek servisi yapıyoruz dedi.