Adana Çukurova Devlet Hastanesi'ni 50 kişi bastı! Sağlıkçılar hizmetten çekildi... "Doktoru öldürmezsem adam değilim" - Son Dakika
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Adana Çukurova Devlet Hastanesi'ni 50 kişi bastı! Sağlıkçılar hizmetten çekildi... "Doktoru öldürmezsem adam değilim"

11.07.2022 13:07

Konya'da uzman doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede öldürülmesi sonrası sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artarak sürüyor. Yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basılan Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis'i büyük zarar gördü. Hasta yakınlarından birinin, "Doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği anlarda can güvenliği olmadan çalışamayacağını belirten çok sayıda sağlık çalışanı hizmetten çekildi. İşte detaylar...

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale geldi, can güvenliği olmayan doktorlar hizmetten çekildi.

"CAN GÜVENLİĞİ OLMAYAN HEKİMLERİMİZ HİZMETTEN ÇEKİLMİŞTİR"

Hekimler Birliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir" denildi.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisi 50 kişilik grup tarafından basıldı, sağlıkçılar hizmetten çekildi

"O DOKTORU ÖLDÜRMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Çukurova Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile birlikte girerek acil servise zarar verdiği belirtildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi Resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "o doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı" ifadelerine yer verildi.

"ŞİDDETE BULAŞAN HERKESİN TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi'nin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı;

"Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız! Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok! Hasta bakmaya başlandı Emniyet ekibi burada. Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi. Emniyet desteği ile çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz. Yöneticimiz arkadaşlarımızın yanında ve SES Genel Merkezi takip ediyor."

Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisi 50 kişilik grup tarafından basıldı, sağlıkçılar hizmetten çekildi
Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisi 50 kişilik grup tarafından basıldı, sağlıkçılar hizmetten çekildi

POLİS GÖZETİMİNDE İŞLERİNİ YAPTILAR

Saat 23.50 sularında Twitter'dan açıklama yapan Hekim Birliği Sendikası yöneticisi Çağlar Yıldırım, "Üyelerimizin polis kontrolünde hasta bakmaya başladığı bilgisi geldi bize. Artık yeter hekimlerimize iş yerlerinde can güvenliği garantisi talep ediyoruz" dedi. Yıldırım, yaralanmış bir hekim ya da sağlık çalışanın olmadığını da belirtti.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisi 50 kişilik grup tarafından basıldı, sağlıkçılar hizmetten çekildi

BAŞHEKİMLİK: ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANDI ANCAK 'ACİL SERVİS BASILMASI' İFADESİ DOĞRU DEĞİL

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğince, hasta yakınları tarafından "acil servisin basıldığı ve hizmet vermediği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Başhekimliğin yazılı açıklamasında, dün saat 21.00 civarında acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi. Bunun üzerine adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Acil servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır."

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SON DAKİKA: Adana Çukurova Devlet Hastanesi'ni 50 kişi bastı! Sağlıkçılar hizmetten çekildi... "Doktoru öldürmezsem adam değilim" - Son Dakika
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