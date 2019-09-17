Adana çukurova üniversitesi akademik yılı törenle başladı

Çukurova Üniversitesi akademik yılı törenle başladı

Adana'da yaklaşık 54 bin öğrencinin eğitim gördüğü Çukurova Üniversitesi'nin (ÇÜ) 2019-2020 akademik yılı törenle başladı.

Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yılı açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bazı milletvekilleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Açılış töreninde konuşan ÇÜ Rektörü Mustafa Kibar, Türkiye'de ve dünyada önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için çalıştıklarını belirtti. Rektör Kibar, '2019-2020 eg'itim-ög'retim yılına 11.603'ü ön lisans, 34.848'i lisans ve 6.849'u ise lisansüstü olmak üzere toplam 53.300 kayıtlı öğrenci ile başlıyoruz. Böylece lisansüstü öğrencimizin ön lisans hariç toplam öğrencilerimizin oranı yüzde 19.6 seviyesine yükseldi dedi. Rektör Kibar, ayrıca öğrenci yemek ücretlerinin arttırılmayarak geçen sene olduğu gibi 2 TL'den ücretlendirileceğini söyledi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ise 2019-2020 akademik yılının tüm öğretim üyeleri ve öğrenciler için başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiğini kaydetti. Açılış töreni daha sonra müzik gösterisiyle devam etti.