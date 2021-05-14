ADANA ÇUKUROVALI TARIM İŞÇİLERİ, RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÜRETİME DEVAM EDİYOR - Son Dakika

ADANA'da tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde sıcak havaya rağmen zorlu mesailerine devam edip patates hasadı yaptı.

Türkiye genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tarım işçileri, Çukurova ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarla ve bahçelerde iş başı yapıyor. Kısıtlamanın sona ermesine günler kala Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde zorlu mesailerine başlayan işçiler, kent genelinde patates hasadı yaptı. Toplanan patatesler gün boyu gelen kamyonlara yüklenerek tezgahlara götürülüyor. Kentte bu yıl, 55 bin dekarda ekilen patatesten yaklaşık 210 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

'GECE, GÜNDÜZ, TATİL DEMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Çiftçilik işlerinde mesai zamanlarını doğanın ayarladığını ve buna karşı çıkmanın mümkün olmadığını belirten üretici Murat Töle, işlerini tam zamanında yapmak zorunda olduklarını söyledi. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmayı sürdürdüklerini kaydeden Töle, 'Gece, gündüz, bayram, tatil demeden devam ediyoruz. Aksi takdirde üretim yapamayız. İnsanların gıdaya sürekli ihtiyacı var. 'Tatilde daha az gıda tüketeyim' diye bir şey olmayacağı için iş duramaz. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz? dedi.

GÜNEŞ DOĞMADAN MESAİ BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü bazı semt pazarlarının açılacak olması nedeniyle oralara ürün yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden tarla sahibi Mustafa Aktaş, 'Çalışmamız gerekiyor. Sıcak bizi pek zorlamıyor, katlanmaya çalışıyoruz. Şimdi fazla sıcak değil, ilerleyen günlerde daha zor olacak. Tarlada 100 civarı işçimiz var. Sabah 05.30'da başlayıp öğlen 13.30 gibi işimizi bitirmiş oluyoruz' diye konuştu.