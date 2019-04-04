Adana Cumhur İttifakı Yüreğir Adayı Kocaispir Seçimi Kazandık

Cumhur İttifakı Yüreğir Adayı Kocaispir Seçimi kazandıkAdana'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde resmi olmayan rakamlara göre en fazla oyu alarak Yüreğir İlçe Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, itirazlarla birlikte yapılan sayımlar neticesinde seçimi kazandıklarını açıkladı.

Cumhur İttifakı Yüreğir Adayı Kocaispir Seçimi kazandık



Adana'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde resmi olmayan rakamlara göre en fazla oyu alarak Yüreğir İlçe Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, itirazlarla birlikte yapılan sayımlar neticesinde seçimi kazandıklarını açıkladı.



Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve en çok oyu alan Fatih Mehmet Kocaispir, seçim kampanyası sürecinde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının birlikte, yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Kocaispir, Kampanya süreci boyunca çok yorulduk ancak şükür ki yorgunluğumuza değdi. Dün itibariyle itiraz edilen sandıklarda geçersiz oylar sayıldı ve bununla birlikte Yüreğir Belediye Başkanlığını kazandığımız kesinlik kazandı. Türkiye hakikaten bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak her türlü sonuca saygı gösteriyoruz. Ülkemizde herhangi bir sorun yaşanmadı diye konuştu.



OYUMUZ ARTTI



Adana'nın Yüreğir ilçesinde seçim sürecinin son derece demokratik bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kocaispir şöyle devam etti



Sandıkların açıldığı ilk gün, önde olduğumuz tescillendi. Ancak sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı oldu ve oylar yeniden sayıldı. Yüreğir Seçim Kurulu'nda sandıkların sayımı bittikten sonra nihai karar verildi. Yaklaşık 10 bin civarında olan oyların sayımının ardından Cumhur İttifakı'nın oyu, bir miktar artmış oldu. Yüreğir birinci seçim bölgesinde CHP 106 ilave oy alırken, Cumhur İttifakı'nın oyu 167 arttı. İkinci seçim bölgesinde ise CHP'nin oyu 91 artarken, Cumhur İttifakı'nın oyu 117 arttı. Nihayetinde seçim sonuçlandı. Şu anda seçim kurulları birleştirme tutanaklarını düzenliyor. Bundan sonra da resmi süreç işleyecek ve mazbata süreci başlayacak. İnşallah nasip olursa, mazbata törenini de hali hazırda AK Partili olan Yüreğir Belediyesi'nde kutlamalar eşliğinde devir teslim törenini gerçekleştireceğiz.



Toplantıya AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci ile İlçe Başkanı Yaşar Turan da katıldı.

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