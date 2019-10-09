Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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