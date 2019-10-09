Son Dakika Haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...
Son Dakika Güncel Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...

10 dakika önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74..., System.String[]

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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