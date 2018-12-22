Adana Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
, bir kişiyi tüfekle tehdit ettiği ileri sürülen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, merkez Çukurova
ilçesi Huzurevleri Mahallesinde, 15 Aralık
'ta M.G'ye ait köpeklere, şüpheli T.K'nin pompalı tüfekle ateş açtığı belirtildi.
Bunun üzerine, kendisini uyaran K.Ç'yi de montunun altına sakladığı tüfeği göstererek tehdit ettiği öne sürülen T.K, başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.
Şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.