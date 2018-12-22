Son Dakika Haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama

4 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişiyi tüfekle tehdit ettiği ileri sürülen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından Açıklama, System.String[]
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişiyi tüfekle tehdit ettiği ileri sürülen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde, 15 Aralık'ta M.G'ye ait köpeklere, şüpheli T.K'nin pompalı tüfekle ateş açtığı belirtildi.

Bunun üzerine, kendisini uyaran K.Ç'yi de montunun altına sakladığı tüfeği göstererek tehdit ettiği öne sürülen T.K, başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:44 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel
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