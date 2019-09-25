Son Dakika Haberleri: Adana cumhuriyet başsavcısı ömer faruk yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı
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Adana cumhuriyet başsavcısı ömer faruk yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı

1 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı

Adana cumhuriyet başsavcısı ömer faruk yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:11 Kaynak: DHA
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