Adana cumhuriyet başsavcısı ömer faruk yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı
1 saat önce
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:11 Kaynak: DHA
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül patlamanın olduğu bölgede açıklama yaptı
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