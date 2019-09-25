Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an...
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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: " (Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi."
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