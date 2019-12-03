Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yurdagül, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Başsavcı Yurdagül, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yurdagül, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, kamunun gerçekten yüz akı kuruluşlarından birisi. Çağdaş habercilik anlayışıyla kamu hassasiyetini çok güzel bağdaştıran ve son yıllarda çok güzel haber ve fotoğraflara imza atan ülkemizin yüz akı bir kuruluş. Yılın Fotoğrafları oylamasında büyük bir mutlulukla oy kullandım. Her 3 kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar arasında kendi anlayışıma göre beğendiklerimi seçtim. Hangi fotoğraflar ödüle değer görülürse görülsün, bu diğerlerinin değerini azaltmaz. Çok sayıda iyi fotoğraf arasından kendi bakış açıma göre uygun gördüklerimi seçtim."