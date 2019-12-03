Son Dakika Haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yurdagül, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Başsavcı Yurdagül, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yurdagül, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, kamunun gerçekten yüz akı kuruluşlarından birisi. Çağdaş habercilik anlayışıyla kamu hassasiyetini çok güzel bağdaştıran ve son yıllarda çok güzel haber ve fotoğraflara imza atan ülkemizin yüz akı bir kuruluş. Yılın Fotoğrafları oylamasında büyük bir mutlulukla oy kullandım. Her 3 kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar arasında kendi anlayışıma göre beğendiklerimi seçtim. Hangi fotoğraflar ödüle değer görülürse görülsün, bu diğerlerinin değerini azaltmaz. Çok sayıda iyi fotoğraf arasından kendi bakış açıma göre uygun gördüklerimi seçtim."

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yatağa mahkum yaşayan kanser hastası adam, 150 liralık nafaka borcunu ödeyemediği için iki kez hapis cezası aldı
Irak'a çalışmaya gittiler, cezaevine düştüler Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]