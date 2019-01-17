Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül, Öğrencilerle Buluştu

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın' projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın' projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldi.





Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, Turgut Özal Lisesinde öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenciye adalet, suç, bağımlılık ve istismar konularında seminer verdi.



Öğrencileri bağımlılıklara karşı uyaran Yurdagül, lise çağındaki çocukların, bağımlılık üzerinden rant elde eden insanların en fazla ilgi gösterdiği kişiler olduğunu dile getirdi.



Uyuşturucuyla tanışma yaşının günden güne düştüğünü kaydeden Yurdagül, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de sadece sokak satıcılarından ele geçen uyuşturucu hap miktarı 15 milyon adet. Türkiye nüfusunu düşününce, 1 yıl içinde yakalanan uyuşturucu hap sayısı, toplumumuzun büyük bölümünü, geleceğimizi ve gelecek nesillerimizi etkileyecek büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden uyuşturucuya karşı duyarlılığınızı üst seviyede tutun ve sonradan çok pişman olacağınız, üzüleceğiniz süreçlere girmeyin. Kendinize, ailenize, çevrenize ve topluma zarar verecek bağımlılıklardan uzak durmanızı diliyorum" diye konuştu.



Adalet kavramının, herkese hak ettiğinin verilmesi olduğunu belirten Yurdagül, şunları kaydetti:



"Bu hak etme hem olumlu hem olumsuz anlamdadır. Yani suçluysa, adil bir şekilde ceza verilmeli, mağdursa hakkı teslim edilmelidir. Bununla birlikte toplumda belli bir düzen içinde yaşayabilmek için kurallara ihtiyacımız var. Önemli olan, o kuralların ne kadar katı oldukları veya uymadığımızda nasıl cezalarla karşılaşacağımız değil, kuralları ne kadar içselleştirdiğimiz ve benimsediğimizdir. Eğer biz kuralları içselleştirip benimsemiş olursak, sorunların üstesinden geliriz."

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