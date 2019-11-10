Son Dakika Haberleri: Adana'da 09.05'te hayat durdu
Son Dakika Genel Adana'da 09.05'te hayat durdu

Adana'da 09.05'te hayat durdu

7 saat önce

Adana'da 09.05'te hayat durdu Adana'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşuna geçtiADANA - Adana'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saat 09.

Adana'da 09.05'te hayat durdu

Adana'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşuna geçti

ADANA - Adana'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda sirenlerin çalmaya başlamasıyla Adana'da da hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Sular Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kim ne iş yapıyorsa bırakıp saygı duruşunda bulundu. Taksici ve toplu taşıma sürücüsü araba kullanmayı bıraktı. Evine ve işine gitmek için dışarıda bulunan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Parkında ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kamu kurum müdürleri, asker ve polisin katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Adana'da 09.05'te hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, Saatler, Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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